延後加幅如雪球愈滾愈大　港鐵明年「坐底」加價2.85％

港鐵票價調整方程式今年首次計到負數結果，令港鐵需減價1.7%，背後原來是政府與港鐵大玩數字遊戲，將一筆需於今年追加的1.58%延後加幅，再押後至明年處理，而明年有另一筆1.27%延後加幅亦需追加，換言之明年的港鐵票價「坐底」加價2.85%，該加幅是兩鐵合併以來第6高的加幅。關注團體形容情況猶如「滾雪球」，若明年方程式計得正數，計算加幅之上需疊加兩筆延後加幅，明年港鐵票價加幅可能再創新高。

政府與港鐵自2017年引入「加價封頂機制」，並於前年及去年兩度觸發該機制，導致有兩筆分別為1.58%及1.27%的延後加幅，原定先後於今年及明年追加。但因港鐵票價調整方程式今日計得結果是-1.7%，假如在該-1.7%追加首筆1.58%的延後加幅，會令方程式計算結果削至-0.12%，由於該數值少於-1.5%，未能令港鐵啟動機制來減價。運輸及房屋局表示，決定將該1.58%的延後加幅，順延至明年才處理。這亦令到明年需一次過追加兩筆延後加幅，合共2.85%。

翻查資料，兩鐵合併近14年以來，只有5年的票價調整幅度是多於2.85%，當中以2012年的票價加幅最高，達5.4%。

香港民間監察公共事業聯委會發言人蔡耀昌指，追加延後加幅如同「滾雪球」。由於今年下半年經濟情況預計會好轉，導致決定港鐵票價加幅的「通脹數值」和「運輸業名義工資指數」可能同上升，明年票價調整方程式或計得正數，疊加延後加幅後，最終加幅隨時突破5.4%，他認為政府應該直接取消延後加幅。