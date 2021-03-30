少年警訊舉辦創新科技大賽　鼓勵學生發揮創意推動智慧城市

港府去年底公布《智慧城市藍圖2.0》，提出逾130項智慧城市措施，而為了讓學生們共同探討香港發展的可能性，少年警訊今年舉辦「STEM-Up 香港創新科技大賽」，讓中小學生以「智慧城市」的概念為基礎，綜合運用STEM課程的知識和技能發揮創意。另方面，為了加強會員間的互動，少年警訊將於下月推出手機應用程式JPC App，提供更方便的平台予會員報名參加網上學習等活動，並設有獎賞計劃。

警察公共關係科(社區關係)高級警司范楚芬表示，大賽分為初小、高小、初中及高中4個組別，初小組可以個人身份遞交創意設計圖或創意計劃書，而高小、初中及高中組，則可選擇以個人或以最多5人組隊，遞交專題研習報告、創意作品及介紹短片。參賽的作品需從「出行」、「生活」、「環境」及「經濟」等範疇上，提出創新可行的方案以實踐「智慧城市」的概念。今次比賽的最後報名日期是今年5月31日，而所有作品需在7月31日前遞交。

范補充，今次比賽設有逾500個獎項，共有28萬元獎金，而獲得冠、亞季軍者更可獲香港新一代文化協會取錄參與課程。另外，中學組得獎者亦可獲邀參加「大灣區科技學習交流團」等活動。

另外，警察公共關係科少年警訊及青少年聯絡組督察羅進喜指出，為了加強會員間的互動，會在下月正式推出「少年警訊流動應用程式」，提供各種青少年活動的詳情，並提供短片及線上課程，包括線上問答遊戲，滿分者可獲取會員積分J Coins，換取不同的豐富禮物。

警察公共關係科總警司郭嘉銓指出，受到疫情的影響，過去一年多以來學校停課，少年警訊舉辦實體活動受到限制，少年警訊的會員招募亦受到一定影響，希望應用程式可以增加會員線上間的互動，並形容警方與香港青少年的關係一直很「緊密」。郭又透露，近月警方曾分別與樹仁大學、珠海學院及中文大學的新聞系的本科或碩士學生進行交流，形容氣氛踴躍。