何志平專欄：凡事都有定時

中美關係近日來吵得刀光劍影，雙方出招連連。身邊的老同學感慨萬千的說：「當年我們都嚮往到美國升學， 以為美國是一個自由、民主正義和富裕的國家，一個遍地黃金的人間天堂。從美國回到香港後，也一直對美國有着一份濃厚的感情。數年前一場修例風波給香港的社會秩序與經濟帶來連串暴亂和『美麗的風景線』；十分憤慨一眾西方傳媒及美國把謊話當作真理！對近來西方五眼聯盟異口同聲地對中國，對新疆維吾爾族人進行種族清洗等種種的指控，都是一些美國政客與西方傳媒捏造事實、抹黑中國的伎倆，以求遏止中國的崛起，維持西方的霸權。美國已完全撕破了他虛偽的面具，誠信破產，徹底改變了我們一大群知識分子的情意結，令我們厭惡美國的霸權、變得更愛祖國。」

我問老教授：「美國拉着西方全面圍攻中國，用盡它那3個法寶：槍桿子、錢袋子、筆桿子。難道真的只就是因為中國要趕上美國，要當全球霸主嗎？看美國出拳的力度和範圍，是要傾巢而出的拚個你死我亡的樣子，這只會是它自己的生存受到空前的威脅下才會走出這不留餘地的一步。」

老教授說：「從2017年開始，以莫須有的罪名把你強行拘留禁錮，響了中美交惡的第一槍，接踵而來的是貿易戰，2018年的科技知識產權戰，2019年香港暴亂戰，2020年病毒疫情戰和中印邊境戰，到2021年新疆種族戰，陸續有來的南中國海戰、台海戰，都是直指中國心臟，奪命的狠招。美國外交是為着轉移國民對內政不滿的注意力。還記得2018年俄羅斯總統普京曾說，『一個帝國總是以為自己的如此強大，可以犯些錯誤，踩紅線和超支，而不會有任何後果。但這些錯誤的不斷疊增累積，到有一天，那帝國終需面對這筆爛帳而買單的。那就是美國了，他們正在一點點的破壞國際對美元作為通用支付工具和主要儲備貨幣的信任和依賴。我們是時候考慮後備替代方案了。』歷史學家弗格森（Ferguson）研究了西班牙、法國和大英帝國倒台的過程，發現當帝國償還國家債務的費用成本超過國防預算時，帝國就會崩潰垮台。今天利率極低，美國每天也要花15億美元來支付國債利息。2018年，負責任的聯邦預算委員會（CRFB）預測，美國債務利息支出到2024年將會超過國防開支！」

我接着分析：「現在美國疫情嚴重，百廢待興，全國借錢度日，過去的一年國會便批了3次撥款，共5萬億美元以紓緩經濟，國債直線上升至今天的28萬億美元，難怪前總統不斷的責令聯儲局要把利率長期的往下調，不然利息扯高了，便雪上加霜，壓破樑！到2028年，支付國債的利息可能上升至超越9,150億美元，即生產總值的3.1 ％！」

老教授跟着解釋：「國際關係最後的基礎都是本國的利益。如果世界各國都認為美國債量與美國本身的經濟表現不對稱，或對美國可以支付債務利息或償還能力有質疑，或對美國領導層和政治體制失去信心，各國便會考慮把他們的美元資產和債務另尋出路，去槓杆化，減少金融風險。美元的實力就是美國政治體系的穩定和連續性，以及美國凌厲的軍事力量。這兩年來美國社會上的狀況，國會以及白宮的表現，國家在天災疫情下的治理和管治，都差強人意，令全世界，特別是美國的盟友們嘆為觀止。現在『美國回來了』，便急於重立領導者的聲名，再建國際信心聲望。不然，不只是丟臉那麼簡單，當各國對美國的領導絕望之時，便是四方債主臨門討債之際，美元亦會因此而崩潰！如果美國當不成老大，它便連老三老四也當不了！這，就是它的恐懼！」

凡事都有定期，天下萬務都有定時。喜愛有時，恨惡有時；爭戰有時，和好有時。

這專欄3月31日後便擱筆了。如蒙青睞，可上www.cpho.hk續緣。