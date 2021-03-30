宗教活動擬重開但人數設限　陳肇始：禁聚措施難大規模放寬

本港新冠肺炎疫情有放緩趨勢，政府昨日(29日)宣布泳池及泳灘可於本周四(4月1日)起重開；戲院、主題公園及表演場地的入場率可由50%提升至75%，但酒吧、派對房間等仍須關閉。食物及衞生局局長陳肇始今早(30日)在電台節目表示，本港現時未有條件大規模放寬社交距離措施，故只能適度調整。

她指出，部分場所「鬆綁」前已經做好風險評估，亦考慮到疫情緩和下，市民希望回復正常生活，政府會因應情況有序放寬。她舉例指考慮放寬宗教活動，但參與人數不可多於場地容納人數30%，已經較過去開放容量50%更為謹慎；而放寬戲院、表演場地，以及主題樂園入場人數限制至75%，是考慮到這些處所過往對政府要求嚴謹執行。被問到有無定下指標何時放寬酒吧等，陳指要整體檢視疫情及風險，並不是個別業界不努力，強調現時有疫苗及檢測，已經令安全系數提升。

另外，政府放寬中、低風險地區來港人士的檢疫安排，但有專家感到憂慮，特別是疫苗對變種病毒作用有限；陳肇始回應指，對曾發現變種病毒的地區仍維持21日檢疫安排，亦有要求中、低風險地區人士在14日檢疫後進行7日自我監察，以及在第19日再留檢測樣本。她又指，會爭取在英國的港人以專機返港的安排，並盡快落實。