接種疫苗意欲低　曾祈殷轟港府宣傳差　促增通關作誘因

港府疫苗接種計劃問題多多，預約打針人數遠遜當局預期，外界過去連番要求政府提供誘因，包括容許已接種疫苗市民往返內地免隔離，惟政府遲遲不肯接納。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(30日)在電台節目批評，政府在鼓勵接種疫苗方面力度明顯不足，建議在工作、旅遊及出行方面增加誘因，「政策上真係要做多一啲」，希望有更高的接種率，達致群體免疫效果。

政府昨(29日)稱讓指定檢測群組接種兩劑疫苗後，可豁免定期每14日做強制檢測，曾認為只是第一步，若這些群組反應不理想，要再決定下一步做法提高接種率，減少高危處所出現疫情爆發的風險。

對於本周四(4月1日)起放寬部分社交距離措施，曾祈殷認為有關安排算是適度，未來要視乎放寬措施後對疫情有無影響，包括處所有否做好人流管制，及能否做到連續14日零確診，再決定是否容許進一步放寬防控措施。至於酒吧業提出以飲管飲酒換取復業，曾坦言實際執行上有困難，質疑難以監督，建議要考慮酒吧業員工疫苗接種率及酒吧的抽風系統。