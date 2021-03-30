擬收緊公司查冊資料　政府指需保障私隱記者亦不獲豁免

政府擬進一步收緊公眾查冊安排，將不再向公眾提供公司董事的通常住址，以及董事和秘書的完整身份識別號碼。行政長官林鄭月娥今早(30日)出席行政會議前表示，查冊制度已平衡了公開資料的需要和保護私隱，海外亦有國家防止起底、個人資料被人「武器化」等，港府也是處理同樣的問題。被問到會否將記者列為「指明人士」，可以申請取得被遮蔽的查冊資料，以便作偵查報道，林鄭強調「睇唔到記者點解要有特權」，又指香港每個人都沒有特權。

至於香港電台原定今晚播出的一集《鏗鏘集》被抽起，至今共抽起3個節目，林鄭指廣播處長李百全認真履行責任，指港台是公共廣播機構，過去製作大眾喜歡的節目，但港台作為政府部門，需要遵從指引及港台約章，廣播處長是部門首長同時亦是總編輯，如果節目違反規則或法例，廣播處長就需要負責，因此他需要非常小心行事。

另外，12名香港人蛇案，其中「香港故事」成員李宇軒上周一(22日)在內地刑滿出獄被遣返港後，被警方落案起訴勾結外國勢力等3罪，其家人表示連日來未能確認李的下落。林鄭月娥拒評論個別個案，但強調執法部門非常嚴肅持守法律，會向被拘留的人交代個人權利，例如可以與家人和律師會面，但每人都有自由決定是否行使權利，促尊重執法部門依法辦事。