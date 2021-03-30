西貢慘牛頸圈緊鎖近月淚洗面　漁護署屈服今解箍

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈接近1個月，幾乎每日痛苦淚流，勒頸至寢食難安，東網連日報道531慘況惹社會廣泛關注後，被斥「帶頭虐畜」的漁護署終於跪低，提早除去頸圈！記者今日(30日)再前往視察，發現531的「緊箍咒」已被解除，可以「抖吓氣」的531不再流淚，由無精打采變得朝氣勃勃，更悠然地坐在草地曬太陽，與之前神情相比簡直「判若兩牛」。

東網記者今日再到西貢創興水上活動中心探望531，發現牠與同伴悠閒地於草地吃草，頸上痛苦解除、重獲自由後明顯回復朝氣，過去一直不太願意起身活動的牠，變得活躍，邊吃草邊愉快地在草地周圍散步，累了便坐在草地曬太陽，意志消沉、鬱鬱寡歡的神情不復見，取而代之的是輕鬆自在、活潑矯健。而一個月以來臉上一直掛着的淚痕終於隨緊箍咒解除而一併消失。

漁護署其後出稿證實，野外牛隻全球定位追蹤器的試驗今日結束，漁護署人員已為有關牛隻除去附上追蹤器的頸帶。該署指試驗計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以物聯網技術偵測野外牛隻位置，冀憑相關技術，協助漁護署進行牛隻數量及分佈普查；了解部分牛隻的行走路線及逗留地點，據此制定相關措施，以減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。

漁護署指本月初為一隻在西貢郊野公園一帶棲息的牛隻戴上附有相關追蹤器的頸帶，並讓其在漁護署的行動中心試戴頸帶一段時間，使其適應，然後將牛隻放回該郊野公園進行試驗計劃。這段期間，已憑藉追蹤器收集到實用數據以作分析，計劃現已完成，漁護署遂為有關牛隻除去追蹤器頸帶。

惟署方繼續死撐，聲稱多日實地觀察未發現牛隻有不適表現，牛隻吞嚥及呼吸也沒有影響，會持續派員到西貢郊野公園檢查該牛隻，以確保牛隻健康。至於會否繼續為531或其他牛隻戴上頸圈進行實驗，該署未有回應。

漁護署被炮轟以「實驗」之名行「虐待」之實，挑起公憤，聲稱在531身上安裝GPS頸圈，是進行管理牛隻的實驗，卻漠視動物感受，531一個月以來被箍至淚流滿面，漁護署仍堅拒解箍，漁護署助理署長薛漢宗更辯解指動物不會因感情而流淚，歸咎是眼部敏感。寢食難安的531日漸消瘦，漁護署僅送青草「做騷」，不顧其死活。冷血的漁護署近日接獲逾300宗關於531被迫戴上頸圈的投訴，受盡輿論壓力下疑終認衰跪低。