小學校長請病假長達5年　校政被指紊亂惹家長不滿

小學校長被指請足5年病假。有報道指，沙田世界龍岡學校黃耀南小學校長羅夔夔5年前因工跌傷，其後一直請病假至今，令校政紊亂，該校家長爭取換新校長亦不果。據指，該校今年1月登報為新學年招聘新校長，正進行遴選程序。

該校去年小一自行收生有63個學額，惟最終只收取10名學生，收生情況嚴重不足。因應羅夔夔未能回校處理職務，該校校長職位多年來均由他人署任，該校家教會主席向傳媒表示，2015年羅在校內因意外滑倒，自此一直因工傷請病假至今，形容學校群龍無首。據指，家教會曾聯同校董向立法會議員求助，而該校律師及辦學團體亦曾與教育局人員開會，但因應羅受勞工法例保障等因素下，問題仍未能得以解決。

教育局指與學校和辦學團體保持緊密聯絡，就學校的運作提供適切支援。該校校長缺勤期間，局方曾批准法團校董會委任署任校長，亦知悉該校一直按《僱傭條例》及局方相關指引處理教職員假期事宜；包括校長在內的常額教師可根據《資助則例》放病假，有薪病假最高可累積至168天，如用罄便須放無薪病假；事假則分為有薪及無薪假，需事前向學校申請，前者每學年最多兩天。

局方又指，根據《資助則例》，法團校董會解僱教職員必須具充足理由並經合理程序，包括在法團校董會會議經多數校董批准，校方亦須就解僱個案通知局方跟進。