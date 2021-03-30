西貢牛拆頸圈脫苦海　團體憂再有牛受害　促漁護署放過動物

西貢牛「531」本月初被政府套上追蹤位置的頸圈致寢食難安，多次掙脫亦未能成功，痛苦至流下「牛淚」，事件經東網連日堅持不懈直擊及報道後，惹來全城關注，網民心痛留言斥政府於心何忍，最終東網成功爭取漁護署今日(30日)為531拆除「緊箍咒」。大嶼山愛護水牛協會主席何來表示，高興知悉531的痛苦已解除，促署方盡快向公眾交代有關數據及實驗成效，但她擔心署方未來會繼續找其他牛隻做實驗，令更多牛沉淪苦海，促漁護署勿再帶頭虐畜。

何來表示，531的經歷前車可鑑，明顯反映漁護署的實驗已導致動物正常生活受到影響，包括其牧草行動及情緒，有機會令免疫力下降。她又指漁護署進行動物研究時首要條件須不影響動物的自然作息，最好事前要諮詢保育團體，選擇人道及安全的方法。

根據漁護署2004年編製的《實驗動物照料與使用守則》，提到若動物呈現超出預期的痛苦，研究人員必須立即減輕其痛苦，並謂減輕動物所受的痛苦較完成實驗項目更重要。但該署的表現卻「自打嘴巴」，視守則如無物，令531飽受一個月慘況才肯放過牠。何指目前的法例根本不足保障動物權益，呼籲港府勿再利用野外的動物做實驗，「人類做實驗都有得揀，動物係冇得揀」，動物即使受苦都無法表達，只能任人魚肉，促港府對動物要有良心，「唔好覺得自己大晒。」

議員柯創盛表示，在社會各界連日來的關注下，漁護署才拆去531的頸圈，證明民意很重要。他指動物的定位追蹤實驗應以人性化為前提，至少要確保有關實驗的過程不會虐待動物，又指定位追蹤技術有很多，例如微型GPS等，促署方勿再用令動物不適的方法。