無業漢亮刀遭警開槍擊中　兩項企圖傷人罪成

警方機動部隊於2018年11月初一個早上，在深水埗港鐵站進行針對非法入境者及逾期居留人士的反罪惡行動截查一名無業男子時，男子涉嫌從背包拿出𠝹刀揮舞，並同時衝向警員，結果遭女警開槍擊中。涉案男子早前否認2項企圖蓄意嚴重傷人罪，經審訊後法官今（30日）在區院裁定被告兩罪罪成且直言，若事件並非於香港而在其他地方發生，被告可能已遭當場槍殺。法官將被告還押至4月23日量刑，期間索閱其心理報告。

本案被告周景登（57歲、無業），被控於2018年11月7日，在深水埗地鐵站大堂內，意圖使男警員19835王嘉雄及女警員15238袁嘉穎身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害他們。事發時被告中槍，至今仍要坐輪椅出庭。控方指被告過往有一項襲警案底，當時被判囚7天，被告現患有適應障礙，下肢持續麻庳並居於護老院。

陳廣池法官裁決時指據警員證供指截查被告時，被告的銀包放在後褲袋，並發難以𠝹刀指向他們及揮舞；被告則指他需由背包取出銀包，期間涉案𠝹刀跌出背包，他並無揮舞且只欲拾回𠝹刀。法官考慮後信納警員證供，相信被告銀包是放在後褲袋，而被告聲稱曾把背包放在地上一說亦與閉路電視片段不符。法官亦不相信警員會只因𠝹刀跌落便擎槍，直言事件若在其他地方發生，被告可能已遭當場槍殺。

法官續指，警員當時可選擇使用胡椒噴霧或警棍等，但亦可選擇使用手槍，而本案重點亦非討論警員是否使用合適武力來保障自身及公眾安全，只需考慮被告有否干犯控罪。法官認為被告被警員截查時發難，以𠝹刀近距離揮向警員，警員擎槍警告不果，被告仍衝向女警，而𠝹刀乃利器及可對他人造成嚴重傷害，女警開槍實可以理解，而被告的𠝹刀最終沒有傷到警員亦非抗辯理由，因此裁定被告兩罪罪成。