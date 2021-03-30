疫情打亂行程　去年旅遊保險投訴升近60%

保險索償投訴委員會今日（30日）公布，去年接獲583宗投訴個案，較前年下跌約6%，是近5年來最少，旅遊保險投訴佔107宗，較前年的67宗升近60%。兩大主要類別是「保險條款詮釋」及「不保事項」，最多索償糾紛的保險產品是住院或醫療保險。

去年投訴個案中有45個涉及新冠肺炎疫情，全部與旅遊有關，委員會暫時沒收到關於疫苗的保險索償投訴，提醒市民要小心留意保單中不保事項的條款，是否涉及接種疫苗後的副作用等。

其中一宗個案，一對夫婦參加去年3月出發的11天葡萄牙和西班牙旅行團，他們原定於去年3月18日乘搭由葡萄牙里斯本經伊斯坦堡返港。由於疫情爆發，西班牙宣布自去年3月15日起局部封鎖，航空公司拒絕讓乘客登機，於是旅行團決定縮短行程，投訴人夫婦須另購機票轉機返港。

他們隨後就額外的機票費用向保險公司提出「旅程中斷」保障的索償申請，但保險公司卻以本港衞生署早於去年3月6日發新聞公報，建議市民延遲非必要的外遊計劃爲由，根據不保事項條款中「不予承保因受保人沒有作出合理的預防以防止索賠出現」而拒絕賠償。

委員會的名譽顧問審理後認爲，衞生署當日的新聞公報並非外遊警示，並不認同這對夫婦於旅程開始時能夠預見到西班牙會局部封鎖，亦沒有資料顯示他們當時沒有採取合理的預防以避免索賠出現，不同意保險公司拒絕索賠的理由，保險公司最後向投訴人夫婦作出27, 500港元的旅遊保險賠償。

投訴委員會主席徐福燊表示，投訴委員會去年共裁定10宗個案的投訴人得直，同意保險公司賠償決定的個案則有38宗，單一個案的最高賠償額為617,000港元，涉及乳癌索償，最後事主上訴得直。

他續說，由於去年疫情突然爆發，導致行程延誤及改變，故旅遊保險多爭拗，但隨着各地封關，市民不能出外，相信旅程及行李問題亦會減少。封關下內地人保單的投訴亦暴跌。涉及內地人投訴去年僅有27宗，較最高峰的60多宗少一半。