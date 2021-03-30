觀塘有蓋運輸交匯處周五啟用　居民等車免日曬雨淋激動落淚

觀塘市中心重建項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處將於本周五(4月2日)啟用，交匯處佔地達1.5萬平方米，共兩層分別用作巴士及小巴總站，為全港最大的室內公共運輸交匯處，其中位於1樓的巴士總站會以「人車分隔」作概念，並設冷氣候車室。4名當區居民獲安排率先體驗，有份試搭的李女士談及往日等車辛酸時激動落淚，而居民湯太則對現時巴士站有蓋兼設有冷氣感到滿意。

交匯處啟用後，現時在裕民坊和觀塘道的8條巴士線和21條小巴線，將遷至新公共運輸交匯處，首班車為九巴營運的101號線，會於早上5時30分開出。另外，該局指目前有15個裕民里違例構築物經營者，將遷至項目內。東網記者今(30日)率先參觀新交匯處，現場設有10個出入口，原裕民坊臨時巴士總站將遷至現時交匯處1樓，該巴士總站採用環形及「人車分隔」的設計，設有24小時冷氣候車室，使市民可在室內冷氣間候車。

巴士總站設有全自動操作的智能登車閘門控制系統，會透過引擎聲、閉路電視及巴士閘門開啟，感應到巴士靠站停定，候車室閘門亦會自動開啟及廣播。市區重建局指，即使巴士站自動門故障時亦會有應變措施，包括改用手動。

至於位於底層的小巴總站則佔地9,000平方米，為原來區內多個臨時小巴站總面積的5倍，並設19條車道。站內安裝了智能通風裝置，在出口的樓梯處設總共14個無線葉通風裝置，一陣陣鮮風會透過裝置層層吹落，令周邊鮮風更流通。該局表示，該裝置具能源效益，1分量的鮮風可做到4至10倍風量，且設智能調節系統，可節省能源。小巴站同時預設3個已接駁電力供應的位置，以便日後安裝電動小巴充電設施。

市建局工程及合約總監梁德明指出，今年3月曾動員400人為交匯處進行預演，過程順利，預計繁忙時間每條線同時會有幾十人候車、個別路線更可達100人。巴士站共設8個閘口，其中1及2號閘為落車區，現已劃出後備區處理新增路線，以應付日後需求上升，並會加派人手保持通道暢通。

由於觀塘裕民坊及開源道一帶交通擠塞嚴重，被問及新交匯處如何紓緩擠塞時，梁指項目已進行多項道路轉向工程，盡量避開源道迴旋處等塞車黑點。