被指隱瞞與供應商關係　醫管局前總經理脫罪

醫院管理局前護理總經理徐若萍，涉於在職期間從其同性好友的公司採購總值逾300萬港元的貨品時，向局方虛報她與該公司沒有利益衝突，因而被控公職人員行為失當罪。徐若萍否認控罪並於區院受審，法官今（30日）裁定徐面對的控罪罪名不成立。區院暫委法官黃雅茵指出，雖然徐確實曾作出虛假申報，遭起訴實屬咎由自取，但認為其作為對採購程序影響不大，以嚴重性而言毋須以刑事檢控方式處理。

63歲女被告徐若萍現報稱是中文大學賽馬會老年學研究所顧問，案發時是沙田醫院及白普理寧養中心的護理總經理，負責批核採購申請及向醫管局建議供應商。控罪指她於2012年10月16日至2017年2月7日期間，建議醫管局向「波波公司」(下稱波波)就貨品供應索取報價時，未有申報她與波波的唯一擁有人錢佩玲屬私交好友及有財務往來。此外，徐在推薦波波時，以及在周年申報表上，均訛稱與波波沒有利益衝突。

控方開案時曾指，徐與錢彼此熟稔，曾一起外遊及開銀行聯名戶口。2012年10月，除指派下屬採購腳跟承托墊，翌月她向並非為認可供應商、從事貿易生意的波波索取報價，及後她把報價轉交下屬處理，再批核下屬的採購請求，並將波波加入認可名單，由於波波是唯一競投者，因此獲授予有關訂單。2013年起，徐參與16項採購工作時，向下屬建議向波波索取報價，最終醫管局共支付逾307萬港元予波波。

法官裁決指，徐與錢明顯關係密切，她必定知道在推薦波波時需要就此申報。不過，就控方所針對的17次採購，其中15次無論從證供抑或呈堂文件上，均不能證明徐擔任推薦者的角色。至於餘下2次採購，雖然徐曾作出虛假申報，聲稱與錢沒有利益衝突，但證供顯示局方批核採購如同蓋橡皮圖章。由於波波是作價最低且屬唯一的報價，即使徐作出申報，也不代表報價不會被接納，法官認為徐之作為的嚴重性，毋須以刑事檢控方式處理，故裁定罪名不成立。