申訴署去年接投訴急升3倍　1.5萬宗涉社會事件及疫情

立法會今早(30日)與申訴專員趙慧賢舉行會議，申訴專員公署在2019至2020年度接獲8,581宗查詢及19,767宗投訴個案，較2018至2019年度的投訴個案數字，急升超過3倍，有15,034宗投訴個案為同類主題投訴，大部分是與社會事件及新冠肺炎疫情有關，而去年4月至今年2月期間，共接獲6,605宗查詢及29,095宗投訴。

趙表示，公署已為2019至2024年制訂涵蓋4個工作方向的策略性計劃，包括提升公共行政的質素及促進行政公平、提高透明度及提升工作效率與質素，加強職員培訓及知識管理。公署已擬定行動計劃，以推動這個策略性計劃 。

議員姚思榮詢問，公署上年度接獲的社會事件及疫情佔投訴個案比例多少，又詢問不具名投訴會如何處理，公署人手有否增加，程序上如何改善。議員葛珮帆則關注律政司檢控工作進度緩慢，認為愈遲檢控，愈難爭取公義，詢問公署是否能主動調查律政司的工作質素及效率。

趙回覆指，社會事件及疫情的投訴各佔1萬及700多宗，公署指明投訴必定要有姓名才會作出調查，投訴人須確保電郵地址的資料正確，因此不具名投訴不會處理。她又指公署並無增加人手的打算，一直採用精簡程序處理工作。

趙續說，《申訴專員條例》訂明，任何民事或刑事法律程序的展開或進行，不受申訴專員調查的行動。因問題涉及與法律程序的展開或進行相關的事宜，不屬於申訴專員可調查的行動，因此公署並不打算就此進行任何調查。趙又說，公署在2018-2019及2019-2020年度，分別就9宗及10宗對律政司的投訴進行查訊、調解或全面調查 。