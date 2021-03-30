警搗非法收數集團拘學生等12男　10受害人涉205萬元債

警方發現非法收債案件有上升趨勢，新界北總區於2019年錄得450宗與收債有關的刑事案件，去年則有754宗，比前年大幅上升近7成。大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸表示，新界北總區刑事部聯同大埔及上水警區展開為時4周、代號「高山」的打擊行動，於上周日(21日)至上周六(27日)，突擊搜查多個住所，拘捕12名男子(14至43歲)，分別報稱學生、速遞員、貨倉工人及無業等。

被捕人士涉嫌干犯「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」、「以過高利率放債」等。當中2名分別14及15歲疑犯為未成年男童，負責上門淋紅油，涉嫌干犯「刑事毀壞」，所有被捕人士已准保釋候查，須於4月下旬向警方報到，案件交由新界北總區重案組及大埔警區刑事部繼續跟進。

新界北總區重案組主管高級督察曹世樑稱，被捕人士分別擔任放債人及收債等角色，至少涉及由2019年3月至今發生的10宗非法收債案件有關。他們向欠債人及其家人作出不同程度的滋擾，包括不斷撥打收數電話恐嚇，甚至到欠債人寓所淋紅油、堵塞鎖匙孔等。案中10名受害人，借貸款項約205萬港元，各人貸款由2千港元至100萬港元不等，其中一案收取的年利率比法定年利率高10.5倍。另外，收數人士亦會對欠債人鄰居寓所淋紅油，及將欠債人的同事及家人加入收債群組，迫使欠債人還款。

另外，收數公司亦改變犯案手法，他們會透過網上社交平台聘請青少年作為行動組收數，因為疫情影響青少年就業，加上因疫情停課致青少年閒賦在家，成為收數公司的招攬對象。另外，招聘廣告亦會以搵快錢及不需高學歷為招徠，報酬為數百至一千港元不等。

新界北總區防止罪案組總督察馮雅政表示，新界北總區防止罪案辦公室透過不同途徑，向大埔區內11個屋苑物業管理公司提供非法收債的防罪講座，在66個大廈大堂張貼宣傳海報，亦透過房署發放反非法收債的宣傳短片，提升大廈保安員的警覺性。