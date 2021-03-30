團體批失業援助政策失焦　盼對症下藥應對基層經濟壓力

本港最新失業率高達7.2%，創近17年新高，失業人數破26萬，同時就業不足率達4%，情況嚴峻。不少基層市民在疫情下面臨停薪留職和失業等情況，有團體聯同基層街坊於今日(30日)要求約見勞工處處長，盼處方能制訂對症下藥的失業援助政策。勞工處處長孫玉菡接收請願信。

關注綜援低收入聯盟今日就本港嚴重的失業問題，於油尖旺區議會要求約見勞工處處長，並進行請願行動。關綜聯指，本年度的財政預算案推出的失業援助政策主要圍繞失業貸款和電子消費券，但兩大方案均未能直接應對市民的真正需要，而多個團體倡議整年的失業援助金仍不見蹤影，令不少工友經濟壓力與日俱增。

團體續指，港府帶頭推行失業貸款，成為失業人士的債主，可是當基層並未知道何時復工，實在難以接受多一筆負債在身，認為政府理應有能力和資源推行更有效的施政，加上電子消費券的資訊公布未如理想，消費券亦未能應對基層最沉重的租金壓力，從現階段可見未能急基層之所急。