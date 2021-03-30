浸大多處地方被列入強檢名單　學生指復課須持有無染疫證明

新冠肺炎疫情未止，昨日(29日)錄得一宗源頭不明個案，涉及一名浸會大學22歲男學生，他同時兼任番禺會所華仁小學足球教練。由於患者潛伏期曾返學上課，故浸大有多處地方被列入強檢名單。有浸大學生指現時多以網課為主，較少機會與患者接觸，為安全起見亦有做病毒檢測。

衞生署今日(30日)於浸大教學及行政大樓正門門口設置流動採樣站，下午2時有約40多人正排隊等候做檢測。該校二年級生Doris指，學校暫時取消今、明兩日的課堂，如後日復課，學生亦須持有無染疫證明才可上堂。

浸大宿生Dilma指，現時大部分課堂在網上進行，並指學校衞生環境不錯，同學即使在公共空間活動亦有戴口罩。

該名染疫浸大生居住的小西灣富景花園7座，早前已被納入強制檢測名單，而病人在本月18日曾上學，最後一個上課是上周一(22日)，該兩天分別曾到校內的3幢大樓上課，即浸大傳理視藝大樓、教學及行政大樓及善衡校園呂明才中心，曾到訪人士均須強檢。