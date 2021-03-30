酒店賓館擬作過渡性房屋　每月每房可獲資助最多約5500元

政府早前宣布將實施先導計劃，資助非政府機構(NGO)租用約800間酒店和賓館房間作過渡性房屋，運輸及房屋局今日(30日)舉辦網上簡介會，向有興趣的酒店和賓館業界講解計劃詳情。政府指計劃將於周四(4月1日)開始接受報名，非政府機構(NGO)則會到各賓館及酒店進行實地考察，其後進行挑選，而每間房每月資助上限為5,500港元。

政府代表指，所有酒店或賓館都可以參與，專責小組會就牌照作審查，並會考慮地契和公契條款。其後雙方可就租約訂立條款，包括房間租金、年期等，而合約期不可少於2年，而房間人均面積期望至少達7平方米。至於水電費，代表稱可於租約反映，有需要就可加設獨立電錶。

此外，兩年租約計算，每間房的資助上限為133,500港元，每個月上限約5,500港元，以支持項目整體營運開支。資助金額將以4個因素決定，包括NGO建議的可負擔租金、處所狀況、NGO的行政開支、小型改善或設置添置。

代表又指，牌照持有人或業主需要承擔一定職能，如處所的一般維修保養及管理，設施若屬正常損耗，就屬業主責任，但若住戶蓄意毀壞，則應是負責營運的非政府機構，同時會與住戶跟進。

有份參加簡介會的香港旅舍業商會委員薛伯祿指，根據申請程序預計，由報名後至正式推出過渡性房屋需要數個月時間，認爲計劃應打鐵趁熱，盡快推出。他又指由於計劃要求賓館及酒店需持有認可牌照2年或以上，部分今年剛續牌的賓館只獲批准1年牌照，促有關部門盡快處理有關問題。