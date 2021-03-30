港府落實6月降低職津工時要求　同月取消個人交津

新冠肺炎疫情下，基層開工不足、收入下降，卻未合資格申請在職家庭津貼(職津)。港府今日(30日)公布，將於今年6月至明年5月落實有時限特別援助，降低非單親住戶申領職津的工時要求。另外，以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃（個人交津）亦將於6月起取消。

港府指，疫情令本港就業及經濟環境惡化，為進一步支援有經濟困難的就業人士及家庭，將降低非單親住戶申領職津的工時要求，包括將基本津貼的工時要求由每月144小時下降一半至72小時、以及將中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時，這項特別措施實施時限為本年6月至明年5月。而單親住戶申領職津的工時要求則維持不變。至於申領職津的入息及資產限額，今年將維持不變。

港府續指，為集中資源推行限時降低職津計劃工時要求的安排、和處理持續增加的職津申請，個人交津將於本年6月起取消。而個人交津的最後申領月份為今年5月，入息及資產限額均會凍結於每月1.1萬港元及9.9萬港元，合資格申請人最遲於今年8月31日遞交相關申請。在職家庭津貼辦事處亦會鼓勵並協助現時領取個人交津的人士申請職津。