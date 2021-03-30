塗污政黨橫額後拒捕傷警　男生判入更生中心

男學生以噴漆塗污民建聯的橫額，被制服時更拒捕及咬傷警員的手指，被控刑事損壞、拒捕、襲警共3項控罪。他早前承認所有罪名，今天（30日）在東區法院判刑。主任裁判官羅德泉指出被告帶備漆油犯案，亦有使用暴力，顯示其紀律出現問題，故接納報告建議，判罰被告進入更生中心。被告另須就損毀民建聯的4幅橫額，向物主賠償400元。

18歲被告曾桓輝，被控於2020年4月25日，在柴灣雅麗閣外欄杆，無合法辯解而損壞屬於鍾明彰的民建聯橫額，及抗拒執行職責的警員10265，並襲擊在正當執行職務的警員10852。

案情指，去年4月21至23日，柴灣區內有4張民建聯橫額被人用噴漆噴字毀壞，警方於是展開隱密行動調查，終在案發當日凌晨目擊被告以噴漆在橫額寫字。4名警員上前試圖制服他，惟被告不斷掙扎，大叫「有狗」、「手足救命」等說話，並咬傷警員10852的兩隻無名指，令兩指分別有腫脹、流血及擦傷的情況。另外警員10265的左前臂就有流血，而被告的臉部及左大腿就出現紅腫。警方事後在被告身上搜出4罐噴漆、一對有漆油漬的膠手套、替換衣物等。

辯方求情指，報告正面及顯示被告有真誠悔意，並就「咬警員」一事作解釋，指被告出於衝動及不知對方是警察身份，現在知道不應以此方法襲擊他人，並指涉案警員的傷勢不嚴重。