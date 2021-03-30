港航試用電子健康護照　記錄乘客病毒測試結果及接種情況

隨着全球新冠疫苗接種率增加，歐盟、南韓、新加坡等多國正在考慮推出「疫苗護照」，以緩解因疫情而幾乎陷於停滯的跨境人員交流。香港航空今日(30日)宣布，將試用電子健康護照Travel Pass，除為旅客提供各地的入境要求及出發地認可檢測中心資料，同時也可讓乘客將病毒檢測結果及疫苗接種情況連接至電子護照中，作爲健康證明。

Travel Pass旅行通行證應用程式由國際航空運輸協會(IATA)建立，在試驗期間與港航合作，將測試旅行通行證的實驗室應用程式(Lab App)。特選航線的乘客會獲邀請參與，先下載應用程式並建立電子帳戶，再選擇參與的醫療服務機構進行檢測。

註冊的實驗室將透過安全加密通道驗證旅客身份，並將病毒測試結果或疫苗接種證明直接傳送到他們的流動裝置，然後將根據全球大部分航空公司和機場都使用的健康要求全球登記冊進行查核，以確保旅客在收到「OK to Travel」出發許可訊息之前符合監管要求。

香港航空服務部總監Chris Birt認為，由於現時疫情環境不斷變化，各地政府亦頻頻修改邊境限制，Travel Pass可讓乘客獲取最新旅行資訊、確保符合最新入境要求，以及讓他們安全可靠地管理電子健康證件。