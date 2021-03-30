中大封殺學生會　校友評議會拒開會討論

香港中文大學校方曾發出聲明，指早前候任的學生會內閣「朔夜」，發表涉及違法失實言論，決定暫停代收學生會會費等。「中大校友捍衞院校自主關注組」早前發起聯署，要求校友評議會召開特別會員大會討論有關事宜，惟校友評議會常務委員會回信指，拒絕召開特別會員大會。

關注組引述校友評議會常務委員會回信指，由於議題涉及學生會幹事會當選內閣在其政綱中的內容，當中針對國家安全的言論有可能違法及影響大學聲譽，提案內容超越校友評議會的法定職能，決定不接納召開特別會員大會的提案。關注組指對此極為震驚，並指「完全無法接受常委會違章違法、迴避是非的態度」，認為聯署提案的內容，和校方在校內處分學生會事宜和與政府當局聯繫有關，屬大學管治及大學權益事宜，是校友評議會的事權。

關注組又指，常委會搬出「國家安全」為由，「是狐假虎威，借國安之名作『尚方寶劍』，打開評議會禁止討論校政的先例」。關注組認為，常委會一旦召開會議，反對議案的校友完全可以公開、自由地出席會議，申述己見，但常委會拒紀開會討論，只會令校友、師生和公眾極為反感，更製造常委會助長中大校方管理層一言堂的印象。

為應對上述事件，關注組正徵詢法律意見，不排除以任何但不限於司法覆核的方式回應有關決定。校友評議會公布延期近一年的周年會員大會擬定於下月24日舉行，會議涉及評議會主席及常委改選，關注組呼籲所有中大校友踴躍參與是次周年大會，追究現屆常委會是次違章違法的行為。