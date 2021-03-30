建築公司引入VR工具箱作培訓　減工人染疫風險

新冠肺炎疫情持續，不少地盤成為爆疫高危點。為減低工人感染風險，有建築公司早前引入創新設備，包括360度虛擬實境(VR)培訓工具箱及智能護耳器等，在疫情期間以小組進行培訓，確保眾人間保持社交距離，以加強工友的安全意識及保障其健康。

金門建築有限公司為進一步加強工地培訓，早前開發出VR培訓工具箱，當中包含1個平板電腦及4副VR眼鏡，工人可運用設備進行安全培訓，包括高空工作、機械夾口、地盤塵土控制、隔熱手套應用等。金門於各地盤設有17套工具箱，已有逾5,000名工人利用工具箱接受培訓。

另外，金門建築亦與英國建築技術初創公司EAVE合作，首次於香港試用由其研發的智能護耳器，由於該護耳器不會隔絕所有聲音，工人毋須脫掉保護裝備便可與他人對話，有助工人掌握現場情況。金門建築早前亦研發出G-eye流動監控系統，配合人工智則可自動偵測危險行為，如有人進入危險地帶，或沒有穿戴合適防護裝備，系統會即時警示工人，一旦出現意外，系統亦會通知工地管理人員。