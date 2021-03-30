12港人案廖子文涉縱火　區院提訊暫毋須答辯

12名香港人蛇偷越邊境事件中，未成年的廖子文及仍在內地服刑的鄧棨然涉及的縱火案今（30日）在區域法院再訊。廖的代表律師表示因辯方與律政司就本案上仍有事情需商討，故申請押後至5月25日再作答辯，期間他須繼續還押。同案另外兩名被告鄭進及李威龍則否認控罪，案件排期至2022年5月16日開審，他們准以原有條件繼續保釋。

本案5名被告依次為鄧棨然、鄭進、鄭子豪、李威龍及廖子文，5人被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他們於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

被告鄭進、李威龍今在庭上否認控罪，案件排期至明年審理，控方將依賴被告錄影會面片段及警員記事冊，辯方則就被告口供自願性有爭議。另外控方會傳召17名證人，包括10名警員、5名市民、1名化驗師及1名病理學家。