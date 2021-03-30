公務員須宣誓　議員倡大學管理層效法

立法會教育事務委員會今(30日)在會議討論大學教育資助委員會及研究資助局的撥款機制等事項。就政府要求公務員宣誓，有議員認為資助大學的管理層亦應效法。教育局副局長蔡若蓮回應指，由於大學會在全球招聘管理層及學者，不少人並非本港永久性居民，因此宣誓與否會視乎大學情況，但透露正在檢視有關情況。

議員葉劉淑儀以特首是香港大學的當然校監為例，而特首有權委任港大部分大學管理層，她認為政府應該多參與資助大學的事務。她又指，醫管局主席范鴻齡曾表示，董事局、行政總裁及其他高層人員亦應宣誓，故葉劉詢問教育局是否應要求大學管理層要宣誓。

蔡若蓮回應指，大學會在全球招聘管理層及學者，不少人並非本港永久居民，因此宣誓與否會視乎大學運作情況，但透露正在檢視有關情況，並會就近日相應公布作最新安排。

對於社會關注大學落實國安教育的情況，議員梁美芬指有大學校長望政府提供相關指引。她又批評教育局及教資會互相推搪，在推行國安教育上，局方稱大學有自主，但教資會則指視乎政府安排。

蔡若蓮回應指，局方及教資會會與大學保持聯繫，在大學自主下，大學仍需履行法律及國安教育責任，而大學有需要局方會提供支援，但現時暫只會向中小學提供國安教育的指引。

梁美芬又要求教資會日後要因應大學近年發生的事宜及管理層表現而調整對大學的撥款，「日後撥款與管治機制掛鈎，例如有否出過重大事件令社會不滿意。」