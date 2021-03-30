張華峰稱股票經紀愈來愈困難　財庫局：無意降低印花稅

立法會《2021年收入(印花稅)條例草案》委員會今午(30日)舉行會議，討論實施政府就2021至2022財政年度提出的財政預算案中的建議，以調高對某些關乎香港證券的文書可予徵收的印花稅。有議員反對條例，稱股票經紀經營愈來愈困難，促政府收回。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，財政司司長在財政預算案提出，增加印花稅至0.13%，建議增幅並不會影響市場的競爭力，政府會繼續大力發展金融市場，包括有序地擴大互聯互通計劃，檢討第二上市制度，發展資產及財庫管理，及房地產信託基金等。

議員陸頌雄表示支持條例草案的修訂，他指香港是國際金融中心，本地股票市場非常興旺，有賴於資金的自由、管理體系等，令本港、內地，以至國際投資者對香港充滿信任，認為是次印花稅由微調相當合適，政府收入將會額外增加收入百多億是好事。

金融服務界議員張華峰稱不同意陸頌雄的說法，他指增加印花稅的影響非常大，批評政策只傾向於大戶，而大戶可透過首次公開募股、股票按揭，亦可無限量發展窩輪賺錢，但經紀只得佣金的收入。他指早前曾聯同業界會見局方，表達對增加印花稅的憂慮，但政府未有理會，只當業界的說話是「耳邊風」，再加上每年有20至30多間經紀行結業，經紀愈來愈難經營，詢問政府會否收回條例及降低印花稅。

陳浩濂回覆指，許多股票市場除了印花稅外，亦有股息稅及資產增值稅，但香港不設這兩款稅收，因此要整體地檢視股票市場成交背後的成本，如要發展良好的金融市場，亦要視乎整體競爭力，香港是資金自由流動的市場，設有和世界各地主要市場接軌的監管制度，以及良好的金融基建。他續說，政府一直不斷優化市場制度，包括優化各項互聯互通的計劃，容許未有收入的生物科技公司，具有同股不同權的公司在港上市，局方會做好營商環境，繼續鞏固及發揮國際金融中心的地位。

陳浩濂又指，現時建議印花稅的增幅由0.1%加至0.13%，政府無意改變建議，預料在今年8月1日實施。他澄清政策目的是為了增加政府收入，若增幅有所改變，或「只增加一邊，唔增加另一邊」，會影響增加收入的效果，印花稅制度一向是雙方繳交相同稅率，若買賣雙方的稅率不同，會出現結構性改變，繼而影響現時證券買賣的交易生態。

另外，會議在開始時進行主席選舉，議員鍾國斌自動當選主席。他表示，法案委員會會跟政府商討何時將條例提交上立法會進行二讀，及後會再通知委員相關安排。