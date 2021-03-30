涉在Telegram煽動他人犯罪　女侍應認罪候懲

兼職女侍應前年涉嫌藉管理應用程式Telegram開設的頻道煽動他人犯罪，被控串謀煽惑他人犯縱火等罪。女侍應今（30日）在區院認罪並還押至4月20日判刑，期間索閱其背景報告。控方指她藉協議管理有關頻道以發布仇恨性言詞及煽動性指控等訊息，公開鼓勵他人作出針對政見不同人士、政府及警方等人士採取非法行為。

被告許佩怡（25歲），承認一項串謀煽惑他人犯縱火及一項串謀作出具煽動意圖的作為罪，控罪指她於2019年8月12日至11月28日間，與他人非法煽惑Telegram使用者，用火損壞他人財物，或罔顧財物會否被損壞；及藉管理「阿囝搵老豆老母」頻道，意圖促使他人使用暴力、不守法及不服從合法命令等。被告原本另外面對串謀煽惑他人有意圖而傷人、串謀煽惑犯刑事損壞等3罪，但獲批准於法庭存檔，不予起訴。

案情指被告為涉案「阿囝搵老豆老母」頻道的管理者之一，該頻道雖為公開頻道，但只有管理者身份才能在該處發布訊息，案發時段該頻道發布了至少逾9000條訊息，至被告於前年11月底被捕時，約有6萬多人訂閱該頻道。此外，該頻道重亦發布了逾1500名人士的資料，當中包括國家官員、香港政府官員、司法人員及警員等。

案情指頻道亦有發布仇恨性言論及用字，包括控方認為是侮辱支持國家、政府及警員的人及警員的形容詞，部分字詞更出現數百次。頻道內亦涉及仇恨及煽動性言論，不但會引起他人對不同政見人士、政府及警員等人的不滿，亦公開煽惑他人採取非法行動；被告被捕後警方檢驗其電話，發現內裏群組的訊息內容提及製作可燃物品的資料及「眾籌殺狗」等。被告在警誡下稱「我係Telegram頻道『阿囝搵老豆老母』admin，我收資料返嚟post出去唧。」，其後稱她是被他人加入成為管理員，又指她在頻道的主要職責是收到「藍絲」資料後，再發布出去，她並無見過其他管理員，只透過網上溝通。她稱知道部分言論涉及汽油彈等訊息，但並非由她發布。