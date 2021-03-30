新冠疫苗安全堪憂　有地盤工接種後被要求停工五天

新冠疫苗開打逾月，其接種後副作用引起社會隱憂，日前有工程公司要求員工簽署聲明，該聲明中提及員工接種疫苗後五天內不得進入地盤工作，如工作上有任何身體不適亦不會作出補償。有感染及傳染病科專科醫生指，停工五天的決定並無科學根據，一般接種常見的副作用通常一至兩天便消退，認為該公司的做法不理想，令工人對接種疫苗的意欲多一份阻力。

該聲明上作出三項聲明，首項聲明要求員工明白公司不建議職員接種任何疫苗的立場，及明白公司建議如員工接種疫苗後五天內不要進行地盤內工作。

其二則要求員工明白及同意如員工因接種疫苗後身體有任何不適而導致該員工在地盤工作上有任何身體不適或受傷，公司並不會視之為工傷亦不會作出賠償。第三項則要求員工明白如接種疫苗後沒告之公司，及後在地盤工作上有任何身體不適或受傷，公司亦不會視之為工傷，並不會作出賠償。

勞工處指，根據《僱員補償條例》規定，僱員若在受僱工作期間因工遭遇意外以致受傷或死亡，即使僱員在意外發生時可能犯錯或疏忽，僱主在一般情況下須負起該條例的補償責任。 就非因工遭遇意外而身體不適的僱員而言，僱員如獲發適當的醫生證明書，僱主須根據《僱傭條例》的規定或有關僱傭合約的條款，給予合資格僱員疾病津貼。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，接種疫苗後常見的副作用，如發燒、針口痛、頭痛等症狀，通常一至兩日後便會燒退，他指並非所有人接種後都會有副作用，如有不良反應可申請病假，批評五天內不得工作是完全沒有科學根據。他續指，建築工人本在優先接種之列，批評該公司的做法會令工人對接種疫苗多一份阻力，做法矛盾。