男文員被警搜出藏伸縮棍　認罪被判囚４個月

去年7月1日有市民在港島區發起遊行，期間一名男文員在北角遭警方截停，並被指藏有一支伸縮棍。案件今（30日）在東區法院再訊，被告原被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，但控方獲准修改為管有攻擊性武器罪後，被告承認控罪並被判監4個月。主任裁判官羅德泉指當日是社會「不穩定日子」，而且有關區域「有麻煩」，而被告在高危日子攜帶伸縮棍，比起平日更具潛在危險。

29歲被告曹廷熙，報稱任職文員。他被控於2020年7月1日，在北角福蔭道與電氣道交界攜有攻擊性武器，即一支伸縮棍。案情指當日中午銅鑼灣一帶有示威集結，傍晚近6時，警車巡邏至北角福蔭道與電氣道，發現包括被告在內的十多名戴口罩人士，於是追前欲截查。被告等人見狀逃跑，但最終仍被拘捕。事後警方在被告背囊內搜出一支伸縮棍。

辯方求情時呈上被告親友及上司撰寫的多封求情信，並指他們於信中對被告品行均有很高評價。辯方又指，本案屬個別事件，無證據顯示被告與當日銅鑼灣一帶的示威集結有關，控方亦同意當時北角附近沒有非法集結。辯方曾提出被告沒有非法意圖去管有涉案伸縮棍，惟因控方提出爭議，最終放棄相關說法。

裁判官判刑時指，控方證據顯示當日北角附近沒有非法集結，雖然曾有人舉報該處有一宗毆打案件，但警方沒有找到受害人及疑犯，故此判斷被告與示威活動扯不上關係。惟考慮到案發當天的社會事件，而且伸縮棍屬「犀利」武器，可令他人受嚴重傷害，故認為本案更具潛在危險，須判處被告監禁。