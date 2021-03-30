中一自行分配學位明日公布結果　教局建議視像支援家長選校

中一自行分配學位明日(31日)公布結果，參加應屆中學學位分配辦法的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日接獲有關中學通知，家長毋須回覆學校是否接受有關學位。未獲通知為正取學生須參加統一派位，教育局建議小學以視像、電話、電郵等方式代替大型家長會，避免人群聚集。

教育局表示，如家長亦有為子女申請非參加派位直資中學並已獲錄取，需決定是否保留該學位。若決定保留，則毋須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學。若家長決定放棄該直資學位，則必需於4月12日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

至於未能成功申請自行分配學位的學生，須參加統一派位，家長將透過子女就讀的小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表，家長可向小學借閱選校手冊，或透過教育局網頁、自動電話查詢系統的傳真服務取得手冊載列的學校名單。

因應疫情發展，教育局建議小學在支援家長選校方面應作出彈性安排，例如以視像、電話、電郵等方式代替大型家長會，為家長提供資訊及支援，以及將升中選校文件郵寄或電郵給跨境學生的家長。

家長填妥選校表格後，須交回其子女就讀的小學，以便學校於5月5日或以前送交教育局辦理。倘若個別家長未能親自或授權代表交表，須事先與小學聯絡，並透過郵遞方式交表。本年度中學學位分配辦法派位結果將於7月6日公布。家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，應在選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意。