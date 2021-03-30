傳聖約翰救傷隊人手不足　需輪流關救護站　或影響緊急救援

香港聖約翰救護機構（St. John）是政府資助機構，其旗下的救傷隊提供各項緊急及非緊急服務，例如急救、送院及轉院服務，支援衞生署。有傳，該機構本月14日起削減救護車服務，其位於港島、九龍、新界的救護站更需要輪流暫停關閉，可能影響緊急救援服務。東網正向香港聖約翰救護機構及衞生署查詢事件。

救傷隊分別由義務及全職人員擔任，其救護車分別駐守香港島大坑、九龍公主道及上水天平道3個救護站，為市民免費提供緊急救護服務。有市民向東網透露，去年初爆發疫情後，義務人員因保險問題暫停所有當值，但引來人手不足問題，聖約翰遂要求全職人員取消所有休假，並加班應付大量召喚，包括運送確診人士，導致全職人員累積大量超時補鐘及年假。

知情者又指，現在管理層為求全職人員在5月底前，清除所累積的補鐘及假期，3個救護站的救護車共有3輛於日間服務，亦有3輛於夜間服務，早前縮減至日間只剩2輛，夜間則剩1輛，即該輛於夜更服務的救護車需走遍全香港。知情者稱，由於早更只有兩輛救護車，故需要跨區提供服務，而本周大坑救護站就因應人手不足須全日停止服務。

據指，員工通告稱假若員工不申請放假，則視為放棄休假權利，並列明不會作金錢補償。根據《僱傭條例》，年假日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定。僱主須至少在假期開始的14天前以書面通知僱員年假的日期；如雙方同意，可較短時間通知。但《僱傭條例》沒對超時工作補鐘安排作規定。