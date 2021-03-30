跨部門重大事故演習　模擬濾水廠漏氯氣進行拯救

荃灣警區、新界南總區衝鋒隊及機動部隊、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全審定及事故應變隊、警察學院培訓科技科，聯同消防處所屬分區消防局、危害物質專隊、危害物質專隊支援隊，政府飛行服務隊，水務署，民政事務處，社會福利署及民眾安全服務隊，今日(30日)首次進行代號「航標」的跨部門重大事故演習，逾200人參與。

演習模擬位於荃灣油柑頭的濾水廠發生氯氣洩漏，多名水務署職員受傷被困，警方與各單位隨即到場處理，於現場架起封鎖線。消防人員到場後隨即進入濾水廠拯救受傷及受困職員，另於濾水廠外設立洗消充氣帳篷，供懷疑受氯氣污染的水務署職員及進入污染區的救援人員清洗。

其中模擬一名傷者由於吸入過多氯氣，情況嚴重，並在送院途中遇上嚴重交通擠塞，故此消防處立即要求政府飛行服務隊協助，緊急將該名傷者送往醫院救治。由於氯氣持續擴散，經現場救援人員進行評估後，鄰近約40名居民需由民安隊及警方合作緊急疏散，民政事務處緊急開設梨木樹社區會堂作為臨時庇護中心，並由社會福利署人員負責協助安置居民。

演習過程中，警方首次運用了多個創新科技配合救援，包括培訓科技科自主開發以三維科技及擴增實境技術建立濾水廠的電腦模型，協助各部門制定最佳的救援方法及路線。

警方表示，是次大型演習的目的，是測試及提升各單位的指揮及協調能力，強化人員的專業知識、處理大型事故時的應變能力，並提升警隊與相關政府部門及機構在處理大型事故時的協作和溝通。