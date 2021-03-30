專家指13宗打疫苗後死亡個案　死因全部與疫苗無關

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(30日)開會，衞生署晚上公布截至本月28日，共接獲醫管局呈報13宗曾接種疫苗的死亡個案，涉及9男4女，年齡介乎55至80歲。現在資料顯示，大部分個案人士死於心血管病。專家委員會已就其中2宗個案總結，該2名人士的死亡與疫苗接種並沒有因果關係。至於其他個案的病歷及初步解剖報告顯示，相關情況與疫苗接種亦無直接關係，及後會在獲得必須的資料後，總結這些個案的評估。

衞生署表示，專家委員會今日在會議上評估了上述13宗個案的其中6宗，第1宗涉及一名於本月6日離世的55歲女子，全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為該女子的死亡與疫苗接種沒有因果關係；另1宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會亦認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

另有4宗個案分別涉及4名年齡介乎59至66歲的男子。初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病，認為個案的情況與疫苗接種無直接關係。