政Whats噏：上海仔偷偷摸摸充闊佬　包房食飯走後門閃人

窮途末路嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，雖兩度棄保潛逃，但去年11月底回港旋即被拘捕，其後獲准保釋候查，之不過有人仲「窮風流」，五日內多次外出閒逛及用膳，非常高調。繼上周四(25日)東網發現上海仔到銅鑼灣一珠寶店購物及去中菜館用膳後，今晚再被發現佢到灣仔用膳「充闊佬」，食完仲要從餐廳後門離開，鬼鬼祟祟。

晚上大約8點，東網記者發現上海仔喺灣仔一帶出現，並到駱克道54-62號博匯大廈一間中菜餐廳包房用膳，期間4名身穿西裝、佩戴口罩嘅保鏢護送，食一餐飯，要動員咁多保鏢，可能知道自己虧心事做得多、非常怕死啦。

大約一個小時後，上海仔食飽離開，但點知唔係由正門離開，竟然係後門離開，食飽走後門，實有內情啦！期間保鏢前後護送，保鏢仲手拎多幾袋物品，唔知係咩嚟？

出門口離開時，上海仔竟然仲「扮大方、充闊佬」畀貼士一個懷疑係大廈保安嘅男子，畀完之後就登上黑色私家車，揚長而去。

四處流竄嘅上海仔於去年11月22日晚上返港，喺機場被捕，其後獲准以20萬港元現金保釋外出，佢需要喺今年5月6日再去警署報到。翻查紀錄，上海仔曾涉及兩宗棄保潛逃案，首宗喺2016年7月，佢乘搭飛機由泰國返港，於機場被「O記」拘捕，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人以及串謀刑事毀壞，其後獲准以5萬港元保釋，要喺2018年5月就事件去警署續擔保，但當日並冇現身，被警方發出通緝令以及充公保證金。

另一宗棄保案則係涉嫌於2007年1月至2012年7月，清洗過億港元懷疑黑錢，及後獲准以20萬港元保釋候查。佢需要於2018年4月去警署報到，但竟然聲稱喺泰國中風而冇現身，及後就被影到身處柬埔寨一間賭場，行得企得，視警方如無物。

另外，曾四度被捕嘅上海仔亦正被澳門通緝。2015年12月，上海仔與同夥退休高級警司王福林喺澳門盜竊以及訛騙，偷取賭廳籌碼同現金總共6,000萬港元，被澳門當局正式立案，兩人一旦入境澳門就會即刻被扣查，通緝令依家仲有效。