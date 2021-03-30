臨時醫院再出事　帶變種新冠病毒患者無獨立隔離

北大嶼山醫院香港感染控制中心，繼早前錯誤未有將一名帶有變種新冠病毒的女病人作獨立隔離後，再爆同出醫療事故。該中心有一名男病人被驗出帶有南非變種新冠病毒E484K，但他於本月28日與另外3名病人一同作隔離治療，中心在今日(30日)凌晨1時已安排有關病人及另外3名病人分別單獨隔離，並密切監察他們的情況。

醫管局表示，一名28歲由美國回港的男病人，於本月27日首先入住伊利沙伯醫院，並於同日稍後轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心接受獨立隔離治療，以等待確診測試及基因排序結果。

中心其後接獲衞生署公共衞生化驗服務處的通知，男病人在病毒測試中沒有帶N501Y變種病毒。中心於本月28日下午安排男病人轉往與另外3名確診病人一同接受隔離治療。醫管局其後於昨晚(29日)接獲進一步通知，男病人的樣本的被驗出帶有E484K變種病毒株，即南非變種病毒。

中心指，會繼續緊密監察該4名病人的情況，並會就他們的隔離及檢疫安排與衞生防護中心保持溝通。