政Whats噏：行會成員無人識　學者批常唱反調各懷鬼胎　

有學者指陳智思身為行會召集人，曝光率不高之餘，亦無高調發言反對黑暴。

香港民意研究所今日(30日)公布最新一輪市民對政府高官以及行政會議非官守成員嘅民望。儘管行政會議係特首嘅智囊、政府嘅內閣，地位非比尋常，然而現屆政府已去到最後一年任期，竟然都有13%嘅受訪者錯誤回答行會成員嘅名字，而58%嘅受訪者就表示完全唔認識行會成員，公眾認知度之低，令人錯愕。有學者直斥行會成員不單喺關鍵時刻並無高調表態支持政府，更多次同政府唱反調，促政府考慮換走尸位素餐嘅行會成員。

今次民望調查，係經受訪者提名後，5名市民認知率較高嘅行會成員會進入評分環節。不過以100分為滿分，5位入圍嘅行會成員評分都徘徊於20至30幾分，即是話全部唔合格！其中行會非官守成員林正財雖然得到31.6分，但由於認知率較低而被剔除。

行會成員唔單止無人識、評分低，其言行不時都受到批評。行政會議非官守議員召集人陳智思就喺去年10月，承認政府處理反修例示威嘅方式係完全失敗。陳其後於今年2月又表示，唔可以責怪香港年輕人對中央政府及一國兩制不信任，又指港府未能妥善處理中港融合帶來所嘅問題，未能有效同市民溝通，導致引起社會矛盾同政治爭拗。被政界人士批評陳智思言論不負責任，形容佢德不配位，更有學者狠批陳講「風涼話」，應引咎辭職。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，市民對行會成員認識不足，可能因為大多數行會成員非常低調，極少公開發表意見。陳偉強直言，行會成員中最失敗嘅一定係陳智思，身為行會召集人，曝光率不高之餘，在前年反修例示威最混亂嘅時候，並無高調發言反對黑暴，支持法治。

陳偉強續指，行會成員多次同政府唱反調，又同政府發放嘅消息有出入，形容行會成員「各懷鬼胎」，令人懷疑佢哋是否支持政府施政，或者只係一個投機者，故造成行會成員認受性極低。陳偉強又指政府需要考慮換走一啲尸位素餐嘅行會成員，更稱陳智思亦未必適合擔任行會召集人。

另外，民研亦公布市民對政府及社會狀況嘅滿意率，調查結果顯示，市民對特區政府唔滿意嘅程度達62%，較1個月前上升6%，創2020年10月以嚟新高，整體上接近「頗不滿」。至於對政府表示不信任嘅受訪者就有53%，較1個月前上升3%，屬2020年12月以嚟新高。而市民對社會政治、民生及經濟狀況方面嘅滿意率淨值就仍然呈現負數，當中民生方面嘅民望較上月下降5%至負48%，為2020年12月以嚟新低。