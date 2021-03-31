東方日報A2：日本生蠔無牌熱賣　食環懶把關　市民食到屙

多個街市海鮮檔違規出售即食生蠔，食環署「睇唔到」！近日一款標榜來自日本、即開即食的盒裝生蠔大熱，多個街市海鮮檔亦見其蹤影，商販將生蠔混入冰水、用冰塊墊底，或放在室溫中出售。但根據相關規例，出售該類即食生蠔需領取相關書面准許，而食環署證實東網巡查的海鮮檔均屬「無牌」。有學者直指生蠔保存方法不當，不宜生食；醫生則提醒進食不潔生蠔，輕則引致屙嘔，嚴重性命堪虞。

「唔使攞牌，但要注意過期日子，要喺保質期內食，過咗期就只可以熟食。」在元朗大橋街市一名海鮮檔職員向記者大力推銷近期一款熱賣的即開即食盒裝生蠔，盒上印有日文及「生食用」字樣，每盒售價200港元，他指銷售這些即食生蠔毋須額外領牌，他將幾盒生蠔放在墊有冰塊的發泡膠盒內待售。

荃灣楊屋道街市亦有海鮮檔販出售同款即食生蠔，職員將每款海鮮分開以膠箱載着待售，其中幾盒即食生蠔放在「流浮山生蠔」及「黃油蟹」旁邊，當中兩盒浸在冰水中，有一盒則放在箱上面、在完全沒有冷凍的情況下展示出來，每盒售230港元，檔主標榜「刺身即食」，不少街坊經過均有查詢。

在天水圍屏欣苑的街市內，亦發現有商販出售另一款日本盒裝即食生蠔，盒上印有「要冷藏」字樣，同場兼售帆立貝柱及螢光魷魚，標榜「日本直送」及「即開即食」，惟貨品底部只墊有冰塊作冷凍，不少街坊排隊購買。即食生蠔在大埔墟街市同樣有售，多盒放在有冰塊的發泡膠盒內，惟銷售的職員顯得非常小心，解答記者查問時只說：「個級別可即食，但點食就隨你啦。」

社交平台上亦有不少專頁介紹及訂購該些即食生蠔，惟有網民指「食到屙」、質疑街市海鮮檔有否領牌及保存方法，又建議食用前要清洗，因為太多「潺」及「冇乜蠔味」等。

有業內人士承認該些日本即食生蠔來貨價大約180港元一盒，零售價約250港元一盒，但好多街市商戶為吸引顧客購買其他貨，將售價與來貨價定價一樣。他又指售賣即食或刺身食物，按規定要放在雪櫃，以攝氏4度或以下冷凍，只放在冰面待售已屬違規。他批評食環署派員巡查執法態度「求其敷衍」，「有理冇理，叫你收埋佢﹙貨物﹚先，當時根本唔知違唔違法」。

議員柯創盛指所謂「病從口入」，驟眼看難以得知蠔隻是否不潔或受污染，然而有關貨品受大眾關注，甚至有反映進食後不適，他認為食安中心應盡快做抽檢，才令公眾食得安心。他直斥食環署把關不力，令「無牌蠔」周街賣，促應積極跟進，切勿「攞市民健康『較飛』」。

根據《食物業規例》，出售刺身及不經烹煮而食用的蠔等，須獲得食環署書面准許，而該署發言人證實，東網巡視4個有出售即食生蠔的街市檔位及店舖，均未領有售賣不經烹煮而食用的蠔的書面准許，惟人員在巡查期間，未有發現違規情況。另外，食安中心在2018至2021年2月，共抽取超過1,970個蠔類（包括即食生蠔）及相關製品進行化驗及微生物測試，除1個生蠔樣本被檢出鎘含量超標外，其餘樣本通過檢測。