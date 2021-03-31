何志平撰寫專欄逾8個月　重新體悟認識香港

民政事務局前局長何志平於本報撰寫專欄至今逾8個月，他表示非常感謝《東方日報》提供平台，並於寫作過程中整理思想及感情，以及藉平台結交新朋友，亦重交不少舊相識，何尤其感謝讀者的支持同鼓勵。同時亦感謝東方上下員工，讓他得以留意到關於寫專欄的技巧，以及需要注意的地方。

何笑言，過去大半年每日「交功課」寫專欄，生活變得規律化。他提到，專欄不光是文字寫作，還需要詳閱許多資料、整理思想、構思初稿，然後再慢慢優化，包括上網求證等，所有步驟均不可馬虎。每逢周末就要構思下個星期，五篇文章的題材、敍事角度及方向，而五篇都要有連貫性，且是一個完整的故事。一日當中，大約花三個小時寫專欄，每次一千四百字左右，這個規律使他對社會發展有重新的體悟，也重新再認識久違的香港。

何自揭最初將專欄欄名取為「檻外人」，是希望以檻外人嘅身份觀看檻內人的事與人，一方面要投入，另一方面要超脫，他冀未來同樣能夠以此心態關心香港。至於未來會否繼續撰寫專欄，他說目前暫未有任何打算，會先休息一下，進一步自我修養，若然間中有牢騷想發表，或會於個人網站寫上幾句，屆時再與一眾讀者相聚。而最初執筆抒懷，是為社會帶來一股清流，他認為，只要香港人找到自己的定位，掌握到如何發展，靠港人的智慧，堅信香港會慢慢變得清涼，不再像以往那麼炙熱，迎來更好的明天。