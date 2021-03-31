何志平專欄：還看明朝

從庚子年大暑之日《還看今朝》專欄面世，筆耕了8個多月，結緣無數，心懷感激。

老朋友知道擱筆在即，緊張的問：「你不斷的『還看』着，天天是『今朝』，可看到了甚麼？」

我笑着說：「看在眼裏，見在心裏。你說呢？」

老朋友稍作思考，便說：「我看見一個擁有豐富多元文化的文明和日新又新、不斷修復改進創新的歷史傳承；看到一個和諧、多種族、多宗教、包容性的公義社會大家庭；我看見一個有能力、有前瞻願境和計劃的，以人民幸福為奮鬥目標，以民為本的管理體系；我又看到一個不畏勞苦，不懼打壓，不斷向前邁進，萬眾一心的民族！」

他又跟着說：「我又看到，中國近年來的快速成長，特別是『一帶一路』倡議的出台，和成功的扶貧滅貧精準計劃，沉重打擊了那基督教為至尊神權和白色人種為最高人權的政治理論體系的基本信念，即西方白種人是先進的人種，是上帝的『選民』，其他的都是可以被統治、攻打剝削，甚至毀滅的『野蠻人』，西方的殖民滅族是『替天行道』！他們掛在嘴邊的民主，就是你是『民』，他是『主』！如說是『以民為主』，那西方白人社會裏的公民，就是小圈子的精英白人，其他人都是沒有公民權利的奴隸！所以我又看到那一天到晚都在說的『以規則為基本的秩序』（rule-based order），潛台詞就是『我們制訂的規則為秩序』你們來遵守。」

「我又看到美國如此急於消滅中國的成功榜樣；中國提供的一個非資本主義、非西方制度和非殖民帝國主義的發展模式，正在嚴重的威脅着歐美歷來的神權信念和生存方式，是離經叛道不能容忍的！因此我又看到美國秉承以往20多年來的疑華、恐華，以至自2008年以來的反華、抗華，到近4年來的打華、滅華政策，接踵而來的就是精心炮製對付中國的文攻武鬥，民主黨政權將更熟練的拉攏周邊盟友國家圍攻和孤立中國，更會以西方媒體為前卒，佔盡高地口乖，出師有名的明打喑殺。」

「我更看到帝國霸權統治階級不能也不會容忍的，就是在多極世界中崛起而可與他們『平視』的中國。他們寧願看到世界的終結，也不願看到資本主義與白人至上社會的終結！美國精英有以『混亂帶來革命』的說法為榮：美國全球霸權的一個後備模式，是通過混合戰爭，使全世界都陷入黑暗時代，而美國則還掌控着通訊、訊息、監視、金融、海上運輸走廊等關鍵系統！」

我立刻笑道：「真不愧為『攬炒』派的祖師爺！在香港教了一代又一代的徒子徒孫。還有它的絕技：顛倒黑白是非，無中生有的洗腦宣傳和教育手段！」

老朋友跟着說：「西方民主是需要恒常的媒體操縱和宣傳教育滲透，才能強制民意打造共識，佔盡道德高地和牽制人心的口號和頭條，使謊言化成實語、空幻虛想變為恐懼威脅來進行鬥爭和顏色革命。正如前美國中央情報局局長凱西（Casey）說的，『當公眾都把一切假的信以為真，我們的虛假訊息計劃便成功了！』所以說，在任何鬥爭戰亂中，第一個遇難傷亡的就是『真理』！我們要用真理現實來挑戰拆穿謊言；維護和平，就要下狠勁，根治謊言！」

「那你呢？你看到了啥？」

「我看到我們國家今天的底氣，那是來自歷代風流人物的血淚經驗，和那些數不盡無名英雄的苦難。西方人看不到這民族的骨頭硬在哪兒，看不到我們以義為尚，為着主權尊嚴和原則，莫說是利，性命拋掉也不惜！我們這城市也該開始看到這個道理！我們的『今天』，是從『昨天』而來，也是因為我們心裏還有着『明天』！」

時值寒食。

願 世界清涼，人間清明。

今朝天色晴朗。

今年空氣清新。

今生有坡有平。

今世有雨有晴。

《還看今朝》就此頓筆。《明朝還看》於www.cpho.hk待續。