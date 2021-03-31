8旬婦打科興翌日亡　衞生署指不符呈報準則

一名8旬獨居婦人，在接種科興疫苗後翌日暴斃家中，經法醫及醫護判斷與疫苗無直接關係，惟衞生署卻沒有呈報專家委員會及公開事件，涉嫌企圖隱瞞。衞生署今日(31日)凌晨回應稱，衞生署公眾殮房曾處理3宗曾接種新冠疫苗的死因裁判法庭個案，一宗涉及80歲女士在家中死亡事件，但根據衞生署法醫進行初步解剖為破裂性心肌梗塞，按醫生的專業判斷其死亡原因與疫苗接種無直接關係，並不符合疫苗接種異常事件呈報準則。

另外兩宗死者，即58歲男子及30歲女子，分別因遇溺及墮樓而身故，與疫苗接種無直接關係，均不符合疫苗接種異常事件呈報準則。3宗個案會交由香港大學所進行的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」作分析。

衞生署重申，根據新冠疫苗臨床事件評估專家委員會為疫苗接種異常事件呈報訂立的準則，若有明確的醫學原因（包括臨床診斷、病理學的證據等）能解釋某些包括死亡個案的臨床事件的成因，醫護人員可視為不符合呈報準則而無需當作疫苗接種異常事件呈報。此外，在「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」下，醫院管理局和衞生署已建立機制，將一些不需要呈報為異常事件的死亡個案紀錄提供給香港大學進行監測及分析，而有關研究結果亦會定期向專家委員會匯報。如香港大學發現有不尋常的情況，會盡快通知衞生署及交予專家委員會作出跟進。