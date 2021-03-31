綠色先鋒：回收利是封及盆菜兜　減少節日浪費

每逢大時大節，市民都會購買不少應節物品，但過後往往造成浪費，隨意丟棄用過的盆菜兜及拆開的利是封，將對堆填區造成沉重負擔。有環保組織發起回收活動，希望由利是封及盆菜兜等生活細節出發鼓勵市民源頭減廢，並逐漸建立節日減廢的概念。

「係咪回收利是封呀？呢度有個回收箱係專門回收用㗎，如果有多餘嘅利是封就放入去啦。」葵青區議員蔡雅文的辦事處外，放置了一個回收箱，吸引不少街坊把家中已拆開及多餘的利是封拿來回收。蔡表示農曆新年過後，可供回收利是封的地點不多，難得綠領行動發起回收利是封活動，便決定提供地方作回收點，讓更多人參與。他指街坊反應熱烈，其中一個箱不足一星期已告爆滿。

有調查發現，港人一年便使用3.2億個利是封，相等於伐樹16,300棵。綠領行動自2009年起舉辦「利是封回收重用大行動」，向市民收集舊利是封再經社福機構的庇護工場篩選處理後變成「新生利是封」，並於翌年農曆新年前夕免費派發予市民重用。

「好多傳統節日都會帶動消耗型嘅消費模式，但我哋希望市民喺歡度節日嘅同時兼顧環境。」綠領行動助理項目經理葉翠雯（Man）指當初發起行動單純希望推動有關的廢紙回收，但收集期間發現大部分利是封狀態良好，甚至是全新，便開始鼓勵重用新生利是封。

Man表示絕大部分利是封都會回收，除了印有生肖、年份、姓氏等特別標記，以及有釘痕、摺口或破損等則例外，因為會降低市民重用的機會，「好似生肖咁，就要等12年先可以重用。」她指會先將原好無缺的派給市民重用，而一些曾釘裝、對摺及印有特別設計的則會製成其他物品，如賀年掛飾、燈籠等，直至別無他法，才會考慮放進廢紙回收箱。她希望透過活動，讓市民明白新年未必需要用新事物，以及大家歡度節日的同時，亦要反思生活習慣會否破壞環境。