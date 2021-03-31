Dr.東：經常起床雙眼刺痛標眼水　慎防復發性角膜糜爛

早上起床後，張開眼睛便感到刺痛及畏光，且不斷冒眼淚，但過了數十分鐘後，刺痛感便減弱，若類似情況一周內出現2至3次，便可能患上復發性角膜糜爛。有眼科專科醫生指，此屬常見的眼睛問題，一般發生在角膜受傷和痊愈後的日子，但延遲求醫或病情持續惡化，可誘發嚴重的併發症，包括角膜疤痕、細菌感染以至視力永久受損。

角膜是身體上最敏感的部位之一，幾乎任何直接接觸眼睛前側表面的物體都有可能造成角膜擦傷，例如捽眼、隱形眼鏡配戴不當、被手指插傷或紙張割損眼睛等，都會造成角膜表皮組織受損。一般人可能休息數十分鐘後，眼睛沒有感到不適便以為痊愈。眼科專科醫生陳頌恩解釋，由於角膜表皮復元能力高，輕微的損傷只需閉上眼睛休息一段時間，便沒有不適。倘若眼角膜有嚴重或反覆磨損受傷，便會誘發復發性角膜糜爛。

復發性角膜糜爛的患者，其不適的症狀會持續發生，造成生活諸多不便。陳指眼睛曾經受傷、先天性角膜發育不良、乾眼症和糖尿病都是患上復發性角膜糜爛的風險因素，發病時會眼紅、眼睛感到異物感及不停流眼水，嚴重更會視力模糊及畏光，甚至眼睛感到嚴重劇痛，難以張開。

治療方面，眼科醫生先會根據患者描述的病徵及過往眼睛受傷的病史來作出診斷，並檢查受傷位置有否受到細菌感染。陳指，輕症患者通常會處方人造淚水來保濕眼睛，以減少眼乾及患處痛楚，亦會處方抗生素眼藥水來預防角膜患處細菌感染。

另外，眼科醫生有時亦會處方鹽濃度較高的眼藥水，此方法可增加角膜表皮層與真皮層的緊貼度，減少磨損的機會。佩戴治療性的隱形眼鏡亦能減少復發機會，原理就像膠布一樣保護角膜上的傷口。

至於經常復發的患者，則可以接受手術，令復發的機會減到最低。陳指手術方案有兩種，其一是將鬆脫的表皮緊壓於基質層內，然後在基質層上進行人手局部打磨以增加表皮層與基質層的黏合度，或使用酒精來改善緊緻度；其二則可使用激光在角膜基質層上進行大範圍的打磨。

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