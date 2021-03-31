中環大館化身東華村　線上線下分享正能量

東華三院為慶祝創院150周年，日前舉辦億京慈善基金誠意呈獻「東華三院150周年：遊．藝．享．樂．東華村」社區同樂日，將中環大館化身「東華村」，透過現場豐富的活動及網上節目，線上線下為市民打氣，分享正能量，並為「東華三院廣華醫院重建發展基金」籌募經費。

社區同樂日於本月27日圓滿舉行，連串豐富活動於中環大館及網上同步舉行。今次活動是東華三院150周年重點籌募活動之一，東華三院文頴怡主席指，活動以藝術家Vivian Ho創作之周年誌慶插畫「行善．行更遠」為藍本，將當中「東華村」的意念實體化，並以「遊」、「藝」、「享」、「樂」四個區域貫穿全個活動，由該院醫療衞生、教育、社會、公共及歷史文化服務單位攜手策劃，活動多元化，包括攤位遊戲、義賣、展覽、手工藝工作坊、講座及電影放映會等，「希望市民可以度過一個輕鬆愉快的周末，同時加深對東華三院歷史與服務的認識，一同見證東華三院創院150周年的重要里程碑。」

籌委會主席東華三院晏紫總理指，活動由去年初已開始策劃，然而由於疫情而一再延後，現在可於疫情稍為緩和下順利舉辦實屬難得。她又指，為了讓參加者可以放心參與，院方嚴格執行各項防疫要求，在過去一個月再次調整活動安排，包括將原有的演出項目改為網上節目，於東華三院Facebook專頁和YouTube頻道播放，並同步直播大館現場的講座和大會儀式，其中壓軸的網上音樂會，更邀得尹光、一眾東華三院校友歌手周柏豪、黃劍文、戴祖儀和伍富橋，以及著名武術大師李暉師傅與香港太極青年團一同傾力演出，希望大眾可以不同形式參與活動，無論身在何處，都感受到「東華村」的歡樂氣氛。

今次活動乃為「東華三院廣華醫院重建發展基金」籌募經費。文主席提到廣華醫院是九龍半島第一所醫院，一直致力為區內的居民提供優質而全面的醫療服務，發揚東華三院「救病拯危」的服務精神，現時重建工程正進行得如火如荼，預計於2026年竣工後，將可以提供更完善的醫療服務，全面照顧每位市民的醫療需要。