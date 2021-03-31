被控勾結外國等3罪　李宇軒檢疫未完續缺席聆訊

12名香港人蛇當中的8人上周一(22日)在內地刑滿出獄，同日從深圳灣口岸被遣返香港。其中「香港故事」成員李宇軒被控勾結外國勢力罪、串謀協助罪犯罪及無牌管有彈藥罪，其中首兩項控罪更與早前已被捕的黎智英及陳梓華有關，案件今早(31日)在西九龍法院再訊。

李宇軒由大律師羅達雄作代表，為首次有律師出庭。由於李在下月4日晚上才完成檢疫隔離，今日無法出庭應訊。國安法指定法官總裁判官蘇惠德將案押後至4月7日再訊，期間被告還押懲教署看管。據悉，律師代表已經與李見面。

30歲被告李宇軒，被控一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港，與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

李另被控一項串謀協助罪犯罪，指他於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港，在他犯可逮捕的罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信他就該罪行有罪，與該陳梓華、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助他離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他。

而最後一項無牌管有彈藥罪，指李在2020年8月10日，在沙田希爾頓中心一單位無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

去年8月，12名港人企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，去年底被判囚，其中8人包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，他們周一刑滿出獄被遣返本港，其後由本港警方押送至警署。