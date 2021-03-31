入境檢測不同令人混淆　明起中澳台三地抵港者需於第2及12天再驗

政府對自不同口岸入境人士的檢測安排有所不同，易令旅客混淆及入境時帶來不便，政府今日(31日)宣布，明日(4月1日)起，將統一自中國各地區，即內地、澳門及台灣抵港人士接受新冠病毒核酸檢測的安排。新安排實施後，自陸路及機場入境人士，均須在抵港時或抵港第2天，以及第12天接受檢測。

明日起，經陸路邊境管制站抵港及按「回港易」計劃抵港人士，均須在入境後第二天及第12日進行檢測；而經機場抵港人士，除抵港當天須接受「檢測待行」外，另須在入境後第12日進行檢測。

港口衞生人員會在有關人士抵港時，向其派發檢測樣本收集瓶，受檢人士須在抵港第2天及第12天，按指引使用該收集瓶收集深喉唾液樣本，並於當天交回收集瓶作檢測。換言之，若一名旅客於4月1日抵港，由入境當日計起，有關人士須於抵港當日，或翌日即4月2日進行指明的第1次檢測，並相隔12日，即4月12日進行指明的第2次檢測。