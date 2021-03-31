抑炎症細胞保腸道健康　免疫苗爆異常反應　製造抗體成效增

新冠疫苗接種計劃開展以來，副作用或嚴重不良反應病例急增至逾百宗，甚至出現逾10宗死亡個案。香港中文大學醫學院今日(31日)展示其研究成果，邀請4名接種者注射疫苗前2個月，曾服用院方研發的「微生態免疫力配方」，相較6名無服用配方的接種人士，其血液樣本中的發炎指數下降達8成、製造抗體的細胞水平亦增加近5成，證明腸道微生態可影響疫苗安全及其成效。

中大醫學院邀請10位年齡介乎33至83歲的疫苗接種者參與初期研究，部分人有高血壓或糖尿病，大多只接種第一劑疫苗。研究中，4名參與人士接種疫苗前2個月開始每日持續服用「微生態免疫力配方」，改善其腸道微生態，其血液樣本較無服用配方的6名人士，炎症細胞少1成半至8成不等、製造抗體的B細胞亦多逾5成，有關人士接種疫苗後亦無出現任何副作用。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指，不健康的腸道微生態與新冠肺炎的嚴重程度和後遺症風險有密切關係，今次研究亦發現利用院方研發的「微生態免疫力配方」，可抑制疫苗接種後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。

黃續指，以往研究發現本港近4成市民腸道微生態中等或嚴重失衡，而年長、糖尿病、肥胖及患有長期病的人士均容易有腸道微生態不健康的問題。今次的初期研究利用院方研發的「微生態免疫力配方」，可抑制疫苗接種後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。

為進一步驗證上述結論，中大醫學院正招募500名糖尿病患者及65歲以上人士參與3個月的隨機雙盲研究，屆時將有一半人服用「微生態免疫力配方」、另一半人服用安慰劑。參與者其後會接種任何一款新冠疫苗，院方將跟進1年，以進一步了解優化腸道微生態以增強免疫力，與提升接種疫苗安全及成效的關係。