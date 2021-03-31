港鐵減價得啖笑　明起削乘車優惠票價反飆2成

本港經濟低迷，港鐵今年終於按機制減價1.7%，惟隨即宣布結束8折車費優惠，明日(4月1日)起改為95折優惠，乘客最終反須多付近20%金額。按港鐵新票價安排，市民如由大埔墟至灣仔，經四捨五入後的八達通車費，原本8折優惠為15.3港元，但明日起改為95折優惠後，該程車費便須18.2港元，新舊車費相距2.9港元，加幅高達18.9%。

若以大埔墟為出發點計算，前往尖沙咀的車費亦會由現時10.3港元增至12.2港元，增加1.9元；而往將軍澳則由13.1港元增加至16.1港元。兩者加幅更介乎18.4%至22.9%之間。

居於新界西北地區的市民車費負擔同樣大，今日（31日）由天水圍乘港鐵前往至中環，八達通車費僅需22.6港元，明日便會加至26.8港元，增幅高達4.2港元。

長途車程方面，屯門至紅磡車費估計會由現時21.6港元增至約22.3港元。短途車程方面，堅尼地城至金鐘車費估計由現時4.5港元增至約5.4港元；而黃大仙至觀塘車費則估計由現時5.6港元增至約6.7港元；屯門往天水圍則預計由現時4.4港元增至約5.3港元。