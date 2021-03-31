政府開位推動「明日大嶼」　議員憂工程超支交通配套差

政府早前成立可持續大嶼辦事處，以推展與大嶼山相關的發展及保育項目。立法會人事編制小組委員會今日(31日)舉行會議，審議及通過建議在土木工程拓展署、路政署及規劃署合共開設8個編外職位，以推進相關計劃，不過，有議員擔心工程超支問題重演，直言「明日大嶼」填海計劃甚至接駁的鐵路等工程跟不上，「孤島爛尾點算」？又斥本港鐵路工程又貴又差。

議員葉劉淑儀在會上表示，政府發展大型填海計劃時，沒有考慮整體產業發展，香港屬於南中國的一部分，質疑為何政府只考慮在大嶼山水域填海。至於接駁相關人工島的公共交通建設亦令人擔心，她批評港鐵沙中線工程差，若未來「明日大嶼」填海後的鐵路等設施未能跟上，「整出孤島爛尾點算」？

工程界議員盧偉國亦指，本港已發生基建有時間表，惟鐵路未能配合的事件，舉例指東涌東延線遲到、北環線又大大落後，促當局設立編外職位時，應與運輸及房屋局協調配合。

政府回應指「明日大嶼」選址在大嶼山、鄰近港珠澳大橋，有考慮世界連接性，稱大嶼山的規劃會經過諮詢後再繼續推行。對於工程方面，官員指工程有不少因素影響，但希望可控制成本，又稱明白過往有鐵路配套延遲落實的情況，但「明日大嶼」會履行交通基建先行的目標。

另外，會議亦通過在渠務署轄下開設1個總工程師編外職位，以帶領「岩洞工程部」推展搬遷沙田污水處理廠往岩洞計劃。葉劉淑儀指渠務署職員可以向新設職位的人員學習，以後署方毋須再申請開設職位，反而「搵人食埋就得」。盧偉國則希望發展局宣傳及教育岩洞發展，建議局長黃偉綸發表網誌推廣相關資訊。政府職員指新設職位對渠務署有一定有幫助，會繼續推動多個配水庫搬入岩洞的做法以釋放土地。