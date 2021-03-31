公眾泳池及泳灘周五重開　泳池人數不得超過30%

康樂及文化事務署今日(31日)公布，明日(4月1日)起將會重開戶外兒童遊樂設施，後日(4月2日)亦會重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，泳池入場人數不得超過30%。市民進入體育場所、游泳池、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記個人資料。

康文署表示，在重開公眾游泳池時會採取特別措施，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號。游泳池觀眾席入座人數將不超過原定可容納人數的75%，同一行座位不可有連續超過4張座椅被佔用。

泳灘方面，不得在泳灘進行多於4人的群組聚集；在泳灘須一直佩戴口罩；設於泳灘內的燒烤場會繼續關閉。此外，康文署的室內兒童遊戲室、貝澳營地和燒烤場將繼續關閉，直至另外通知。

文化設施方面，各表演場館轄下設施將於明日放寬入座或使用人數，由原定可容納人數的50%放寬至75%，相連的座位不得超過4個。所有博物館（香港海防博物館除外）亦於4月2日重新開放部分展覽設施及公眾節目。香港科學館及香港太空館將實施分段入場，部分互動式展品將繼續暫停。香港電影資料館的資源中心和售票處亦將重開，展覽廳和電影院將繼續關閉以進行維修工程。

公共圖書館方面，由4月3日起，所有32間小型圖書館將重開並實施特別開放時間。而音樂事務處各器樂訓練班、音樂通識班及部分外展音樂課程將由4月8日起開始恢復面授課堂。課堂參與人數連同導師將限制為4人一組或法例指定不能超過的人數以下分隔。惟基於衞生考慮，中西吹管器樂訓練班將維持網上授課至另行通知。