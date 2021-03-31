壹傳媒股價又異動　曾飆28%　各界轟證監會調查遲遲冇進展

壹傳媒昨日(30日)公布，中正天恆會計師有限公司於昨日起辭任壹傳媒的核數師，原因包括考慮到公司截至今年3月底止財政年度與審計相關的專業風險、可用內部資源，以及審核費用水平。壹傳媒同時委任灝天(香港)會計師事務所，以填補該空缺，並強調中正天恆尚未對壹傳媒集團上述年度的綜合財務報表展開任何審計工作。這是時隔不足一年半，壹傳媒再有核數師「劈炮唔撈」！

事實上，在2019年12月中，德勤•關黃陳方會計師行亦以相似理由「劈炮」，不再擔任壹傳媒核數師。市場人士認為，新核數師今次任期長短難料，究竟可以做多久亦成疑。

此外，前年8月18日反修例「流水式集會」案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠已認罪候懲外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，區院法官胡雅文於日前已裁定7被告組織及參與未經批准集結罪全部表證成立，各被告決定不出庭自辯或傳召辯方證人作供，而法官則決定，會在明日(4月1日)就案件裁決。

黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動，於去年8月至12月多次出現大幅波動，惟超過7個月過去，證監會的調查至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展。業界多次批評，該會調查進度緩慢，亦沒有向公眾交代調查進度，表現令人失望，呼籲當局盡快正視問題。

香港股票分析師協會主席鄧聲興多次對壹傳媒事件表達關注。他認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，證監會必須加快調查，確保投資者權益得到保障。事實是，每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，應主動調查背後原因，並盡快公布調查結果。